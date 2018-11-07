تامر حسني يرد على دموع دعاء صلاح.. ويحقق حلم منة الله

قام النجم تامر حسني، بالرد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الطالبة منه الله محمد، التى طلبت مقابلته أثناء استضافتها في برنامج "حكايتك" الذي تقدم الإعلامية دعاء صلاح على شاشة قناة "النهار"،

والتى قالت منة، من خلاله أنها تتمني مقابلة النجم تامر حسني، لحبها الشديد له وللمزيكا من خلال أعمالة الفنية التى يقدمها.



وقامت دعاء، باكية بمناشدة تامر حسني، بتحقيق أمنية منه الله التي تعاني من مشكلة وراثية بالعين جعلتها تفقد النظر.

وعلى الفور قام بالرد تامر حسني، على هذا الطلب بالموافقة على مقابلة منه معلقا: "إلى منة الله محمد يا منه يا حبيبتي انا سمعت كلامك وشرف كبير ليا إن بابا يحفزك ويشجعك بأغانيا وشرف كبير ليا اوي اوي اوي ان انسانه قويه بتقول الحمدلله على كل اللي يجيبه ربنا وتحول المحنه لمنحه وتقدر تكون مصدر عظيم للطاقه الإيجابيه زيك تكون بتحبني .. انا كمان حبيتك يا منه وعايز اشوفك وياريت اي حد من المحطه او من أصحابك يوصله البوست يبعتلي رقم ليكي وانا هكلمك واجيلك فوراً تامر حسني".

يذاع برنامج "حكايتك" على قناة "النهار" يومي الخميس الساعة العاشرة مساء والجمعة السادسة مساء وتستضيف من خلاله الإعلامية دعاء صلاح الكثير من الضيوف والفنانين.