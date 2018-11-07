تعرف على الدولة الوحيدة التي سمحت لها أمريكا باستيراد النفط الإيراني

أعلنت الرئاسة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سمحت لأفغانستان بمتابعة استيراد منتجات النفط الإيرانية بعيدا عن العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وكتب هارون تشخانسوري، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، في تغريدة على (تويتر)، "لقد حقق التواصل بين الرئيس أشرف غني مع حكومة الولايات المتحدة في الأشهر الستة الماضية فيما يتعلق بتشابهار الهدف".

​وأوضح: "قررت الولايات المتحدة إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات ضد إيران. علاوة على ذلك، لن تؤثر العقوبات الأمريكية على واردات أفغانستان النفطية من إيران أيضا".