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تونس تهاجم الحكم المرشح لإدارة مباراة الأهلي والترجي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:36 م
تونس تهاجم الحكم المرشح لإدارة مباراة الأهلي والترجي
باملاك تيسيما
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الفجر الرياضي
 
هاجمت وسائل الإعلام التونسية الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما المرشح لإدارة مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

وانتقد الإعلام التونسي تواجده باملاك تيسيما في القاهرة في الوقت الحالي رغم أنه أحد المرشحين لإدارة لقاء الأهلي والترجي وذلك وفقًا لموقع "موازيك" التونسي.

وتساءل الموقع عن السبب الحقيق وراء تواجد باملاك حاليا في القاهرة والذي يثير الألغاز قائلًا: "ما سبب قضاء الحكم الإثيوبي وطاقمه ليلتهم في مصر قبل مباراة مصيرية أحد أطرافها فريق مصري".

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