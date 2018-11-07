ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإفراج عن 78 تلميذا مخطوفا بالكاميرون

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:35 م
الإفراج عن 78 تلميذا مخطوفا بالكاميرون
الإفراج عن 78 تلميذ
طباعة
 

أعلن قس يقود مفاوضات الإفراج عن رهائن خطفهم مسلحون من مدرسة في مدينة باميندا غرب الكاميرون، أنه تم الإفراج عن 78 تلميذا وسائق، إلا أن الخاطفين ما زالوا يحتجزون مدير مدرسة ومعلما.

 

وقال القس صامويل فونكي بعد يومين من احتجاز الرهائن "نشكر الرب، تم الإفراج عن 78 تلميذا والسائق، مدير المدرسة وأحد المعلمين ما زالا مع الخاطفين، فلنقيم الصلاة من أجلهما".

 

وكان القس قد صرح من قبل بأن عدد التلاميذ 79، ولكن تبين أن المعلم الذي ما زال محتجزا كان محسوبا ضمن هذا العدد.

 

ويذكر أن مسلحين خطفوا الأطفال من مدرسة غرب الكاميرون في ساعة مبكرة قبل يومين في مدينة باميندا بالإقليم الشمالي الغربي الذي يتحدث الإنجليزية.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية وحكومية أن "الأطفال ومدير مدرستهم وسائقهم اقتيدوا إلى الغابة خارج البلدة، وأن الجيش بدأ تفتيش المنطقة، وأن الانفصاليين هم الذين نفذوا عملية الخطف على الأرجح".

 


المزيد عن: الكاميرون الإفراج عن 78 تلميذ 78 تلميذا مخطوف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 1:10:05 PM