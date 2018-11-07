معلومات تاريخية عن باب الوزير

يعود تاريخ باب الوزير للعصر المملوكي، ويعد باب الوزير من أحد شوارع القاهرة التي لا تزال حتى الآن محتفظة برونقها، وإليكم معلومات بسيطة عن باب الوزير، وهي:-

- تم بناء باب الوزير فى سنة 842هـ/1341م، فى عهد المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون بالدولة المملوكية.





- سمى بهذا الاسم نسبة إلى الوزير نجم الدين محمود بن شروين المعروف بوزير بغداد وقت أن كان وزيراً للملك المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون، والذى قام بافتتاح الباب.





- من أهم المبانى الأثرية بالشارع ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻳﺮ ﺑﻚ، ﻗﺒﺔ ﻃﺮﺑﺎﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻰ، الجامع الأزرق، ﻣدﺭﺳﺔ أﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺷﻌﺒﺎﻥ، سبيل ومدفن عمر أجا، مسجد قجماس الإسحاقى، مسجد الطنبغا الماردانى، سبيل الأمير محمد كتخدا، قبة أبو اليوسفين.



