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معلومات تاريخية عن باب الوزير

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:38 م
معلومات تاريخية عن باب الوزير
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يعود تاريخ باب الوزير للعصر المملوكي، ويعد باب الوزير من أحد شوارع القاهرة التي لا تزال حتى الآن محتفظة برونقها، وإليكم معلومات بسيطة عن باب الوزير، وهي:-
 
- تم بناء باب الوزير فى سنة 842هـ/1341م، فى عهد  المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون بالدولة المملوكية.

- سمى بهذا الاسم نسبة إلى الوزير نجم الدين محمود بن شروين المعروف بوزير بغداد وقت أن كان وزيراً للملك المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون، والذى قام بافتتاح الباب.

- من أهم المبانى الأثرية بالشارع ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻳﺮ ﺑﻚ، ﻗﺒﺔ ﻃﺮﺑﺎﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻰ، الجامع الأزرق، ﻣدﺭﺳﺔ أﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺷﻌﺒﺎﻥ، سبيل ومدفن عمر أجا،  مسجد قجماس الإسحاقى، مسجد الطنبغا الماردانى، سبيل الأمير محمد كتخدا، قبة أبو اليوسفين.

- المشروع بدأ فى عام 2006 إلا أنه توقف عدة مرات بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وما صاحبها من تأثر الموارد المالية للوزارة، إضافة إلى وجود تعديات على المبانى الأثرية، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 26 مليون جنيه مصرى بتمويل ذاتى من وزارة الآثار.
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