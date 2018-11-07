أصولها صومالية.. من هي إلهان عمر الفائزة بمقعد في الكونجرس الأمريكي؟

بعد فوزها بمقعد في الكونجرس الأمريكي للحزب الديمقراطي، أعربت إلهان عمر المهاجرة الصومالية، عن فرحتها برقصة صومالي أمام مؤيديها في مؤتمر إعلان فوزها.

فوزها بالمقعد

وكانت إلهان عمر فازت بمقعد ولاية مينيسوتا لتحتفظ بالمقعد للحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، حيث كان المقعد في الدورة السابقة يشغله كيث إلسون المسلم أيضا، وجاء فوزها على الجمهورية جينفر زيلنسكى بعدما حصدت 78.4% من الأصوات.

هجرة أسرتها

عاشت "إلهان" ، سنوات طويلة في معسكرات اللاجئين، إذ هربت أسرتها كلها من البلاد وعاشت في معسكرات اللاجئين في كينيا.

وفي عام 1995، هاجرت إلهان مع أسرتها إلى مينيسوتا، وكانت متفوقة وتعلمت الإنجليزية في غضون ثلاثة أشهر، وعملت أثناء دراستها كمترجمة وهي في سن الـ 14 فقط.

حياتها العلمية

وتخرجت "إلهان"، من كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة "نورث داكوتا" الأمريكية في عام 2011، وبدأت حياتها المهنية كمعلمة تغذية في جامعة مينيسوتا من عام 2006-2009.

أعمالها ومناصبها

وبعد إنهاء دراستها، عملت مديرة حملة إعادة انتخاب "كاري دزييدزيتش" لمجلس الشيوخ بولاية مينيسوتا لعام 2012، ثم عملت منسقة للتوعية بتغذية الأطفال في وزارة التعليم بين عامي 2012 - 2013.

وفي عام 2013، أدارت حملة المرشح "أندرو جونسون" لمجلس بلدية مدينة مينيابوليس. وبعد فوز الأخير، عملت مساعدة سياسية له.

وفي عام 2015، أصبحت مديرة السياسات والمبادرات الخاصة بشبكة تنظيم النساء التي نادت فيها عمر النساء المهاجرات من شرق أفريقيا لتولي أدوار القيادة المدنية والسياسية في البلاد.

وصفها لنفسها

وتصف "إلهان"، نفسها، بأنها أول مسلمة محجبة تفوز بمقعد في مجلس النواب وأول امرأة مسلمة أفريقية تفوز في انتخابات الكونجرس، وواحدة من أول امرأتين مسلمتين في الكونجرس في إشارة لزميلتها فلسطينية الأصل رشيدة طليب.