تعرف على التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادى المجد السكندري

أعلن نادي المجد السكندري عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي والذي حصل على موافقة الجمعية العمومية الأخيرة باتحاد الكرة .

ويتكون مجلس الإدارة للنادي الجديد من إسلام الصياد رئيسا للمجلس وجمعة عبدالنبى نائبا للرئيس وأحمد عبد العزيز أمينا للصندوق وبعضوية كل من سليمان محمود سليمان ومحمود عبدالصمد ومحمد محمود متولى ومصطفى عيد حسن .