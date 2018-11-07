رئيس "مصر الثورة": منتدى شباب العالم حدث تاريخي

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن نجاح مصر في تنظيم منتدى شباب العالم، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود من 120 دولة، يعد شيئا مشرفا لكل مصري.





وأضاف "أبو العطا"، خلال بيان له منذ قليل، أن منتدى شباب العالم حدث تاريخي على أرض الواقع، وما رأيناه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 هو عام الشباب أصبح أمرا واقعا، مشيرا إلى أن الفكرة كانت تهدف إلى تأهيل الشباب ثم تمكينهم، ونحن اليوم نجني ثمار المؤتمرات الشبابية التي عقدت على مدار عامين، حيث تم تمكين عدد من الشباب نوابا للوزراء والمحافظين، كبداية لجني أولى ثمرات تمكين الشباب.





وأكد أن منتدى شباب العالم يمثل فرصة لتبادل الثقافات والحوار بين كافة شباب العالم، بما يسهم في توحيد الكلمة وتجسيد مبادئ العيش المشترك، فضلًا عن ترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف وثقافة الإقصاء.





وأشار إلى أن المنتدى وجه العديد من الرسائل للعالم كله، أهمها احتضان مصر للملف الإفريقي وقضايا ومشاكل القارة السمراء.