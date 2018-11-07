مليشيا الحوثي تقتحم مستشفى في الحديدة وتحتجز الاطباء والمرضى بداخله

اقتحمت مليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، مستشفى 22 مايو بمدينة الحديدة، وتمركزت في أسطحه، في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني.





وقالت مصادر صحفية، إن مليشيات الحوثي، اقتحمت المستشفى وسكن الأطباء واعتلى قناصتها الأسطح وسط حالة هلع ورعب في أوساط المرضى والدكاترة والممرضين من استخدام الحوثيين لهم دروع بشرية.





وناشد الأطباء (بينهم أجانب) المنظمات الدولية التدخل السريع لإخراج المسلحين وحماية المدنيين داخل المستشفى ، خاصة مرضى يتواجدون حاليا في أقسام الرقود والعناية المركزة.





وكانت وحدات من ألوية العمالقة قد فرضت حصارا على العشرات من قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية الذين يعتلون أسطح المباني في مدينة الصالح ومدينة العيسي والشركة اليمنية للمنتجات الغذائية ".





وبحسب مصدر عسكري فقد تقدمت ألوية العمالقة من عدة مناطق لمحاصرة القناصة الذين يعتلون أسطح المباني والمنشئات والمؤسسات العامة في المدن السكنية الخالية من السكان.





وتواصل ألوية العمالقة وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي توغلها في مدينة الحديدة لتحريرها وتطهيرها من سيطرة المليشيات الانقلابية.