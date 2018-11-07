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الاتحاد يسعى لضم لاعب الأھلي عبدالفتاح عسیري

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:34 م
الاتحاد يسعى لضم لاعب الأھلي عبدالفتاح عسیري
عبدالفتاح عسیري
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الفجر السعودي
 

ترددت معلومات عن رغبة نادي الاتحاد في التوقیع مع لاعب الأھلي عبدالفتاح عسیري لیمثل صفوف العمید من جدید، مطالبا بتحسين العرض المقدم له من إدارة الأهلي لتجدید عقده.

 

وعلى نهج آخر، أقام المدیر التنفیذي لكرة القدم الكابتن موسى المحیاني مأدبة عشاء للاعبي الفریق الكروي الأول والأجھزة الفنیة والإداریة عقب نھایة مران الأمس.

 

ومن جانبهم، تسلّم  لاعبو الفریق مكافآت الفوز على النصر بھدفین دون رد ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمیر محمد بن سلمان للمحترفین، بواقع 20 ألف ریال لكل لاعب والتي تكفّل بھا رئیس النادي ماجد النفیعي، وذلك تحفیزا لھم لمباراة القادسیة، والتي ستشھد غیاب اللاعب جوزیف دي سوزا لحصوله على 3 بطاقات صفراء، فیما بلغ عدد التذاكر المباعة والمحجوزة للمباراة 20 ألف تذكرة، بینما شوھد عمر السومة في غرفة العلاج الطبیعي، وقیامه بتدریبات فردیة.

المزيد عن: عبدالفتاح عسیري الدوري السعودي الاهلي الاتحاد
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