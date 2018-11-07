قوات الجيش اليمني تسيطر على مستشفى 22 مايو وتتوغل داخل مدينة الحديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، من دخول مدينة الحديدة من الجهة الشمالية الشرقية.









وقالت مصادر عسكرية، ان قوات الجيش الوطني اقتحمت مدينة الحديدة من الجهة الشمالية الشرقية في عملية التفاف ناجحة على مليشيا الحوثي الانقلابية؛ وفق "الصحوة نت".









وأضافت المصادر ان قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على مستشفى 22 مايو، فيما تدور حرب شوارع في حي 7 يوليو لملاحقة الميليشيات الانقلابية بالحديدة.





واكدت ان قوات الجيش توغلت داخل المدينة من شارع الخمسين باتجاه مستشفى 22 مايو، وفندق قصر الاتحاد، ومصانع يماني.





وكانت قوات الجيش الوطني قد اعلنت في وقت سابق الاثنين عن سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر الأحمر وجولة الشحاري شرق الحديدة وطردها ميليشيات الحوثي من المنطقة.