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ضبط 3 موظفين بمجلس محلي بالدقهلية سهلوا بناء عقارات سكنية بدون تراخيص

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:32 م
ضبط 3 موظفين بمجلس محلي بالدقهلية سهلوا بناء عقارات سكنية بدون تراخيص
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 موظفين بمجلس محلي في الدقهلية سهلوا بناء عقارات سكنية بدون تراخيص للتربح.

 

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، مفادها قيام موظفي أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة القانون.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كل من: المدعو"السيد. إ.ش"، سن 50 مدير إدارة بمجلس مدينة، والمدعو "محمد. أ.ا"، سن 40، فني شئون هندسية بذات المجلسن والمدعو "محمد.ص.ط"، سن 57، في شئون هندسية بذات المجلس، وجميعهم مقيمين بالدقهلية، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع عدد من المواطنين بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، والتعدي على خط التنظيم بالمخالفة للقانون المشار إليه.

 

وأدى ما قام به الموظفون إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع.

المزيد عن: موظف ملاك عقارات ترخيص أمنيه
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