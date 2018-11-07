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"بحبك أنا" لـ"الهضبة" تتخطى الـ32 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
بحبك أنا لـالهضبة تتخطى الـ32 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب
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الفجر الفني
 
تخطت أغنية "بحبك أنا" التي طرحها الهضبة عمرو دياب خلال الفترة الماضية، الـ 32 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيدوهات يوتيوب.

"بحبك أنا" الأكثر نجاحًا من حيث عدد المشاهدات وسط باقي أغان ألبوم عمرو دياب الجديد، والتي طرحها "الهضبة" منذ أيام.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وهو التعاون الرابع الناجح بعد "برج الحوت" و"يا ساحر" و"ملاك الحسن". 
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