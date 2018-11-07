ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الكويت تستعد لزيادة إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل في 5 سنوات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:12 ص
الكويت تستعد لزيادة إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل في 5 سنوات
أرشيفية
طباعة
رويترز
 
قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، اليوم الأربعاء، إن بلاده تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخفيف خلال خمس سنوات إلى 250 ألف برميل يوميا من نحو 175 ألف برميل يوميا حاليا.

حديث المسؤول الكويتي، جاء خلال احتفال بثه التليفزيون الرسمي، بتصدير أول شحنة من النفط الخفيف في تاريخ الكويت بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال جعفر ”تسعى الشركة جاهدة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة (من تطوير الحقول الجوراسية في شمال الكويت) والهادفة إلى رفع الطاقة الانتاجية للغاز الحر إلى مليار قدم مكعب يوميا“.

وقال وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، خلال الاحتفال، إن بلاده وصلت في الوقت الحالي إلى طاقة إنتاجية قدرها 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و175 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف من حقول الشمال.

كانت الكويت أعلنت في يوليو تموز تصدير أولى شحناتها من الخام الخفيف الممتاز.
المزيد عن: سعر النفط برميل النفط الكويتي النفط الكويت تزيد النفط أسعار النفط أخبار النفط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 11:30:00 AM