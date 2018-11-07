تصدرت رواية "الحساب" لجون جريشام قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير،وحلت رواية "كل نفس" لنيكولاس سباركس في المركز الثاني.



على مستوى الأعمال الأدبية أيضا، جاءت في المركز الثالث رواية "الرئيس مفقود" لبيل كلينتون وجيمس باتيرسون وحلت رواية "ليس فوقك تماما" لسوزان ماليري في المركز الرابع ، وفي المركز الخامس والأخير جاءت رواية "الشخص القادم ليلتقيك في الفردوس" لميتش البوم.