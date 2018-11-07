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قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب
نيويورك تايمز
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أ ش أ
 
 تصدرت رواية "الحساب" لجون جريشام قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير،وحلت رواية "كل نفس" لنيكولاس سباركس في المركز الثاني.

على مستوى الأعمال الأدبية أيضا، جاءت في المركز الثالث رواية "الرئيس مفقود" لبيل كلينتون وجيمس باتيرسون وحلت رواية "ليس فوقك تماما" لسوزان ماليري في المركز الرابع ، وفي المركز الخامس والأخير جاءت رواية "الشخص القادم ليلتقيك في الفردوس" لميتش البوم.

اما على مستوى الأعمال غير الأدبية ، فقد احتل كتاب "قتل الاس اس" لبيل اوريلي ومارتن ديوجارد المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي فيما جاء كتاب "ذهنية المامبا" لكوبي براينت في المركز الثاني. وثالثا حل كتاب "سفينة الحمقى" لتاكر كارلسون ورابعا جاء كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر فيما جاء كتاب "الخوف" لبوب وودوارد في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.
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