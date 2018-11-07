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رئيس "أمناء الشباب المصري": الجهاز الإداري للدولة يعاني من البطالة المقنعة (فيديو)

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
رئيس أمناء الشباب المصري: الجهاز الإداري للدولة يعاني من البطالة المقنعة (فيديو)
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رقية جمال
 
قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن الجهاز الإداري للدولة يعاني من بطالة مقنعة، وهناك ترهل في الجهاز الإداري للدولة، وموظفين لا يذهبون إلى العمل إلا ثلاث أيام فقط، وبعض الوظائف التى تحتاج لـ 3 موظفين بها 13 موظف، ويجب تقييم هذه المشكلة ووضع حل سريع لها.

وأضاف "ممدوح"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن جميع دول العالم الناهضة اقتصاديًا اهتمت بريادة الأعمال، ومصر لن تقوم إلا بفكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى التى يؤسسها الشباب، فمصر دولة شابة 60% منها من الشباب.

وتابع، أن الشباب حال عملهم بالمشروعات الصغيرة، سيقوم بدفع ضرائب، وهذا يعني أن هناك أموال تتحرك بالسوق، ويحدث رواج داخل السوق وانتعاش للاقتصاد المصري، ونستطيع مواجهة التضخم.
المزيد عن: مجلس أمناء الشباب المصري ضرائب البطالة المقنعة أخبار مصر
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