رئيس "أمناء الشباب المصري": الجهاز الإداري للدولة يعاني من البطالة المقنعة (فيديو)

قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن الجهاز الإداري للدولة يعاني من بطالة مقنعة، وهناك ترهل في الجهاز الإداري للدولة، وموظفين لا يذهبون إلى العمل إلا ثلاث أيام فقط، وبعض الوظائف التى تحتاج لـ 3 موظفين بها 13 موظف، ويجب تقييم هذه المشكلة ووضع حل سريع لها.





وأضاف "ممدوح"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن جميع دول العالم الناهضة اقتصاديًا اهتمت بريادة الأعمال، ومصر لن تقوم إلا بفكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى التى يؤسسها الشباب، فمصر دولة شابة 60% منها من الشباب.



