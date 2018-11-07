رشيد مشهراوي يحضر عرض فيلمه "كتابة على الثلج"

يستضيف برنامج السينما بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في السابعة مساء اليوم الأربعاء، مهرجان العدالة الاجتماعية السينمائي الذي يعرض فيلم "كتابة على الثلج"، للمخرج راشد مشهراوي.



تجري أحداث الفيلم على مدار ليلة واحدة حيث يتم حصار خمسة فلسطينيين داخل شقة صغيرة خلال الحرب على قطاع غزة.

يستضيف العرض الذي يقام في قاعة مسرح الفلكي بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، المخرج راشد مشهراوي ليقدم الفيلم ويجيب على أسئلة الحضور.