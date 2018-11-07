ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رشيد مشهراوي يحضر عرض فيلمه "كتابة على الثلج"

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
رشيد مشهراوي يحضر عرض فيلمه كتابة على الثلج
رشيد مشهرواي
طباعة
أ ش أ
 
 يستضيف برنامج السينما بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في السابعة مساء اليوم الأربعاء، مهرجان العدالة الاجتماعية السينمائي الذي يعرض فيلم "كتابة على الثلج"، للمخرج راشد مشهراوي.

تجري أحداث الفيلم على مدار ليلة واحدة حيث يتم حصار خمسة فلسطينيين داخل شقة صغيرة خلال الحرب على قطاع غزة.
 
يستضيف العرض الذي يقام في قاعة مسرح الفلكي بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، المخرج راشد مشهراوي ليقدم الفيلم ويجيب على أسئلة الحضور. 
المزيد عن: مزيكا فن سينما دراما الفنانة السورية مها المصري اخر اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 11:30:00 AM