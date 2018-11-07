احذر من استخدام أجهزة شحن الهواتف العامة.. لهذا السبب!

هناك أجهزة شحن عامة متوفرة في المقاهي والمطارات والحافلات لشحن الهواتف المحمولة والحواسيب، ولكن الرابطة الألمانية للاتصالات والتكنولوجيا حذرت من استخدام أجهزة الشحن USB العامة.





وأوضحوا أن القراصنة قد يتمكنون من الوصول إلى البيانات المخزنة على الأجهزة الجواله من خلال التلاعب في قابس USB أو وحدة الإمداد بالتيار الكهربائي، كما قد يتمكنون من تسريب البرمجيات الخبيثة والأكواد الضارة على الأجهزة الجوالة الخاصة بالمستخدم.





ولتجنب هذه المخاطر ينصح الخبراء الألمان باستعمال كابل USB أو قابس بيني، لا يقوم بنقل البيانات ولكن يقتصر دوره على الإمداد بالتيار الكهربائي فقط.





وعادة ما تستفسر الهواتف الذكية الحديثة عند التوصيل بمنفذ USB عما إذا كان سيتم نقل البيانات إلى جانب التيار الكهربائي. وفي حالة الشك فإنه يتعين على المستخدم تحديد وظيفة نقل التيار الكهربائي فقط.



