أوبرا "مارني" ومسرحية "فودي ميرز" بالجامعة الأمريكية

تبث الجامعة الأمريكية بالقاهرة في السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، العرض الأوبرالي "مارني" للروائي وينستون جراهام، على الهواء مباشرة من دار أوبرا ميتروبوليتان بنيويورك.

"مارني" عرض درامي موسيقي لشخصية مضطربة في مجتمع معيب، حيث يخفي الأفراد والمجتمع الاضطرابات الداخلية خلف واجهات غير حقيقية.



من ناحية أخرى ، يقدم مسرح ملك جبر، من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز الفنون، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، العرض المسرحي "فودي ميرز" للكاتب ديفيد ليندسي- أبير.