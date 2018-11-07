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أوبرا "مارني" ومسرحية "فودي ميرز" بالجامعة الأمريكية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:13 ص
أوبرا مارني ومسرحية فودي ميرز بالجامعة الأمريكية
أرشيفية
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 تبث الجامعة الأمريكية بالقاهرة في السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، العرض الأوبرالي "مارني" للروائي وينستون جراهام، على الهواء مباشرة من دار أوبرا ميتروبوليتان بنيويورك.

"مارني" عرض درامي موسيقي لشخصية مضطربة في مجتمع معيب، حيث يخفي الأفراد والمجتمع الاضطرابات الداخلية خلف واجهات غير حقيقية.

من ناحية أخرى ، يقدم مسرح ملك جبر، من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز الفنون، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، العرض المسرحي "فودي ميرز" للكاتب ديفيد ليندسي- أبير. 

العرض من إخراج جيليان كمبانا، أستاذة المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويدور حول كلير، التى تستيقظ كل صباح وقد نسيت كل شيء من أحداث اليوم السابق ويتوجب على زوجها وابنها المراهق أن يعلماها عن حياتها، لكن الفوضى تعم عندما يتم اختطاف كلير من قبل رجل أعرج وألثغ يدعي أن زوجها يريد قتلها.
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