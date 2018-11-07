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مدافع الترجي: سنكرر سيناريو أول أغسطس أمام الأهلي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:11 ص
مدافع الترجي: سنكرر سيناريو أول أغسطس أمام الأهلي
الأهلي والترجي
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الفجر الرياضي
 
اعترف سامح الدربالي لاعب الترجي التونسي بصعوبة مباراة يوم الجمعة أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الدربالي أن  فريقه يسعى لتكرار ما حدث في مباراة أول أغسطس مع الأهلي في لقاء العودة من خلال الفوز بفارق هدفين في نصف النهائي.

وقال سامح الدربالي عبر قناة "التونسية 9": "في مباراة الأهلي ببرج العرب تعرضنا للظلم لكن نثق في إمكانياتنا من أجل تحقيق الفوز.. نعرف أن فارق الهدفين صعب لكن علينا التعويض لذلك نتمنى تكرار سيناريو أول أغسطس".

كان الأهلي قد فاز 3-1 في مباراة الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية.




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