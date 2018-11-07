رئيس هيئة الشارقة للكتاب: مدينة الشارقة للنشر حلقة وصل بين المبدعين العالميين والناشرين

وقعت مدينة الشارقة للنشر، أول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بهدف تفعيل دور الطرفين في عملية تنمية الأنشطة الاقتصادية والثقافية ضمن مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف زيادة الناتج المحلي للإمارة، وذلك خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018.



ووقع المذكرة كل من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ونصت المذكرة على تبادل الخبرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب:" تعكس هذه الاتفاقية تكامل الجهود بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة من أجل تنمية القطاع الثقافي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة".



وتابع العامري: "ينسجم هذا التكامل بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الثقافي في دعم مسيرة المعرفة مع رؤى وتطلعات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يدعو وفي جميع المناسبات إلى تبني منظومة عمل مشتركة تخدم ما تصدره إمارة الشارقة من رسائل ثقافية وحضارية للعالم أجمع".



وأضاف رئيس هيئة الشارقة للكتاب:" تساهم هذه المذكرة في تعزيز مكانة مدينة الشارقة للنشر باعتبارها حلقة وصل والتقاء بين المبدعين العالميين والناشرين والكتاب والأدباء من مختلف الحضارات والثقافات ، لتسهيل وصول مؤلفاتهم إلى أكبر عدد من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير جميع المتطلبات من تراخيص وتسهيلات للتعاملات الحكومية ومنح التراخيص وغيرها، ما يسمح في تسهيل سير الأعمال، ويشجع العاملين في القطاع على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدينة".