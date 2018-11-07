ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المؤشرات الكويتية تتباين بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:08 ص
المؤشرات الكويتية تتباين بمستهل تعاملات اليوم
أرشيفية
طباعة
نيفين سمير
 
تباينت المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول 0.09%، فيما تراجع المؤشرات العام والرئيسي بنسبة 0.02% و0.19% على الترتيب.

وتصدر قطاع العقارات الارتفاعات في تمام الساعة 9:15 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو نسبته 1.08%، فيما تصدر قطاع النفط والغاز التراجعات بنحو 1.13%. 

وجاء سهم "إيفــا" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.75%، فيما تصدر سهم "أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10%.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 24 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 725 صفقة، حققت سيولة بقيمة 3.3 مليون دينار.

وحقق سهم "بنك الخليج" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 916 ألف دينار مرتفعاً 0.39%، فيما تصدر سهم "عقارات الكويت" نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 4.43 مليون سهم مرتفعاً بنحو 2%.
المزيد عن: مستهل التعاملات المؤشرات الكويتية البورصة أخبار البورصات أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 11:30:01 AM