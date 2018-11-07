المؤشرات الكويتية تتباين بمستهل تعاملات اليوم

تباينت المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول 0.09%، فيما تراجع المؤشرات العام والرئيسي بنسبة 0.02% و0.19% على الترتيب.





وتصدر قطاع العقارات الارتفاعات في تمام الساعة 9:15 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو نسبته 1.08%، فيما تصدر قطاع النفط والغاز التراجعات بنحو 1.13%.





وجاء سهم "إيفــا" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.75%، فيما تصدر سهم "أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10%.





وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 24 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 725 صفقة، حققت سيولة بقيمة 3.3 مليون دينار.





وحقق سهم "بنك الخليج" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 916 ألف دينار مرتفعاً 0.39%، فيما تصدر سهم "عقارات الكويت" نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 4.43 مليون سهم مرتفعاً بنحو 2%.