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"البريد" يتلقي مقدم حجز شقق الإعلان العاشر لذوي الاحتياجات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
البريد يتلقي مقدم حجز شقق الإعلان العاشر لذوي الاحتياجات
أرشيفية
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أحمد الشيخ
 
تبدأ مكاتب البريد، اليوم الأربعاء، في تلقي مقدمات الحجز لشقق الإعلان العاشر، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة 10 و14 ألف جنيه للوحدات بمساحة 75 مترا و90 مترا مربعا بنظام غرفتين وثلاث غرف.

ويقوم الحاجز بتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من 7/11/2018 حتى 14/11/2018، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15/11/2018 حتى 15/12/2018، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الشروط العامة للحجز، تنص على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
المزيد عن: وحدات سكنية ذوى الاحتياجات الاقتصاد الإعلان العاشر الإسكان أخبار مصر أخبار الاقتصاد
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