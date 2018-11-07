الاتحاد النوعي للمرأة عن حملة "التضامن" لتنظيم الأسرة: انتظرناها طويلا (فيديو)

قالت الدكتورة راندا فخر الدين، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المرأة والطفل، إن الحملة القومية التى أطلقتها وزارة التضامن للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ضمن مبادرة "طفلين كفاية" هامة جدًا انتظرناها منذ سنوات طويلة.





وأضاف "فخر الدين"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن مشكلة الزيادة السكانية ليست في تقديم خدمات تنظيم الأسرة فقط، وإنما نحن بحاجة لرسائل لتوضيح أسباب تنظيم الأسرة، وهو ماتقوم به وزارة التضامن ويفترض أن تساندها فيه باقي الوزارات، وذلك بمخاطبة عقل المواطن والتأكيد على أن تنظيم الأسرة لصالح الأم والأبناء والأسرة بأكملها، وليس لكونهم يمثلوا عبء على الدولة.





وتابعت، أن تقديم حوافز إيجابية لمن يكتفي بإنجاب طفلين فقط أمر جيد، لكن لايصح أن يتم تقديم حوافز سلبية بأن يتم حرمان طفل من حقه على الدولة، كأن يتم منح الأسرة القليلة حق الالتحاق بالجامعات الخاصة.



