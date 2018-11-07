طريقة تحضير مطبق البيض اللذيذ

المقادير

- للعجينة :

طحين : 3 اكواب

الماء : كوب ونصف

الزيت النباتي : كوب

ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 4 حبات (كبير الحجم)

- الكراث : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مقطع مكعبات صغيرة)

- الثوم : فصّان

- لحم مفروم : 125 غراماً (معصج)

- جبن موزاريلا : ثلاث أرباع الكوب (مبشور)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (بدرجة حرارة الغرفة)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة





طريقة التحضير

1. ضعي الطحين و3 ملاعق من الزيت والملح في وعاء كبير، واخلطيهم جيدًا، ثم أضيفي الماء تدريجيًا واستمري في التقليب، حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.





2. قسمي العجين إلى 12 كرة، ثم ادهني كل كرة بالزيت من جميع الجهات، ثم رصيها في صينية واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.





3. على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.





4. أضيفي الثوم والكراث والفلفل الأخضر، وقلبي لمدة 3 دقائق.





5. أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبي لمدة دقيقتين.





6. أضيفي البيض وقلبي حتى ينضج ويختلط بباقي المكونات، ثم ضعيه في وعاء واتركيه جانبًا.





7. افردي كل كرة من العجين لتكون رقيقة، ثم ضعي كمية من الحشو في منتصف العجين، ثم رشي الجبن فوق الحشو.





8. أغلقي الطرف الأيمن والأيسر من العجين إلى الداخل، ثم الطرف العلوي والسفلي إلى الداخل حتى تُغطي الحشو.





9. سخني مقلاة غير قابلة للالتصاق، ثم ادهنيها بالزيت، وضعي المطبق واقليه لمدة 4 دقائق، حتى يُصبح لونه ذهبيًا.



