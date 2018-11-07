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الذهب يرتفع عالميًا اليوم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
الذهب يرتفع عالميًا اليوم
ذهب- أرشيفية
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رويترز
 
ارتفع الذهب متجاوزا أدنى مستوى له في أسبوع، اليوم الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن ما يقيهم من تقلبات السوق وعدم التيقن المحيط بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وفي الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1228.52 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أول نوفمبر تشرين الثاني عند 1222.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتصل إلى 1229.5 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينس المحلل لدى ايه.ان.زد ”شبح مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون ينبئ بأننا سنرى بعض تحاشي المخاطرة في السوق، وهو ما سيفيد الذهب على الأرجح“.

واستغل الديمقراطيون حالة عدم الرضا عن أداء الرئيس دونالد ترامب لينتزعوا السيطرة على مجلس النواب الأمريكي.

يضع ذلك الفوز عراقيل واضحة أمام الجمهوريين عند محاولة سن القوانين في غرفتي الكونجرس مما يلقي بظلال من الشك على المقترحات الاقتصادية الرئيسية لترامب.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.57 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1114.49 دولار.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 871.5 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن أعلى مستوياته منذ 25 يونيو حزيران عندما سجل 875.70 دولار.
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