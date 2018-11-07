سبق - السعودية | الأمطار تواعد مناطق المملكة.. 9 تنبيهات متقدمة والرياض حاضرة

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تسعة تنبيهات متقدمة شملت مناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والقصيم، والرياض، والجوف، والمنطقة الشرقية) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء.