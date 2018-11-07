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بكام البطاطس النهاردة.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-11-2018

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
بكام البطاطس النهاردة.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-11-2018
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الفجر الاقتصادي
 
سجلت أسعار الخضروات والفاكهة، في السوق المصري، صباح اليوم الأربعاء 7-11-2018، استقرارًا ملحوظَا، وتشير المعدلات بانخفاض بسيط لبعض الأنواع مع نقص المعروض منها في الأسواق، وتباين حجم الطلب عليها.

وسجلت الطماطم 9.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الخيار 3 جنيهات، الباذنجان 3.5 جنيه، الكوسة 5.5 جنيهات، الفلفل الرومي 5.5 جنيه، والبامية 15 جنيهًا. 

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل الرمان 8 جنيهات للكيلو، الكانتلوب 5 جنيهات، الجوافة 6 جنيهات، والكمثرى 18 جنيها.

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