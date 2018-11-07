حكم تقبيل المتوفي
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:28 ص
أجاب مختصي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك على سؤال "ما حكم تقبيل الميت؟"، على النحو التالي:-
تقبيل الميت ثابت شرعًا بأحاديث صحيحة منها حديث عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - (أن أبا بكر - رضي الله عنه - قبَّل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد موته).. رواه البخاري. وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: (قبَّل رسولُ الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عثمانَ بن مظعون وهو ميت فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه).. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
المزيد عن: حكم تقبيل المتوفي الوفاة الميت المتوفي الرسول الدين الاسلامي اسلاميات