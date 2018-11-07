إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الإسماعيلي ودجلة

عينت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الإسماعيلي ووادى دجلة اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري لمصري.

ويعاون إبراهيم نور الدين في إدارة مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة كل من، محمد عبد المجيد وشهاب راشد وسعيد حمزة وحسن السندبيسي إضافيين ومحمود مغربي رابع.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة بينما وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.



