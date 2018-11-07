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ريهانا تفتح النار على دونالد ترامب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
ريهانا تفتح النار على دونالد ترامب
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الفجر الفني
 

 انضمت النجمة العالمية ريهانا إلى لائحة الفنانين الرافضين لاستخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأعمالهم من دون إذن في أنشطته ولقاءاته السياسية والانتخابية، عشية إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس الأميركي.

وبدأت القصة حين توجّه رئيس مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في البيت الأبيض، فيليب راكر، الى ريهانا بتغريدة قال فيها "لقد تم قول هذا مليون مرّة، ولكن لنجعلها مليون وواحد، تجمّعات ترامب ليست كأي شيء آخر في السياسة".

 وتابع: "حالياً، تصدح أغنية ريهانا Please Don’t Stop The Music في تشاتانوغا، حيث يتم توزيع قمصان ترامب مجانية على الحاضرين، وكأنّها مباراة كرة. الجميع يستمتعون".

فما كان من ريهانا إلا أن تردّ قائلة: "ليس لوقت طويل. لن أكون أنا أو أي من جماعتي في أو بالقرب من واحدة من هذه الفعاليات التراجيدية، لذا شكراً يا فيليب على إخطاري بالأمر".

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