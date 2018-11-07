"تسلا" تدفع ملايين التعويضات لعملائها.. لهذا السبب!
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:17 ص
اضطرت تسلا لدفع ملايين التعويضات لعملائها، ويرجع السبب في ذلك بسبب تأخر ميزة Autopilot الخاصة بالقيادة الذاتية.
واستقرت تسلا على دفع 5.4 مليون دولار للعملاء الذين اشتكوا من أنهم دفعوا 5 آلاف دولار من أجل الحصول على التكنولوجيا المحسنة، لكنهم اضطروا إلى الانتظار لأشهر أطول من الموعد المحدد، وسيحصل العملاء على ما يتراوح بين 25 و280 دولارًا اعتمادًا على وقت شرائهم لسيارتهم.
وشملت الميزات الإضافية فى برنامج Autopilot المحسّن تغيير المسار التلقائى، وأعلنت تسلا عن الميزة الجديدة فى أكتوبر 2016 وقالت إنها ستطلقها للسيارات فى ديسمبر من العام نفسه، ولكن بعض العملاء ما زالوا لا يمتلكونها بحلول سبتمبر 2017.
وأصبحت الشركة سيئة السمعة لعدم التزامها بالمواعيد النهائية المتفائلة للمزايا والمنتجات الجديدة، كما اجتذب نظام Autopilot نفسه الجدل، حيث شكك البعض فى مدى أمنه.
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