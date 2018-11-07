ما لا تعرفه عن مواصفات هاتف Cosmo Communicator

كشفت شركة Planet Computer عن جهاز جديد يطلق عليه Cosmo Communicator، يأتي بتصميم على شكل صدفة ويتيح لك استخدامه كجهاز كمبيوتر محمول صغير، وبعد الانتهاء يمكنك وضعه على أذنك لإجراء مكالمات هاتفية.





وبدأت الشركة في تلقي طلبات مسبقة للنموذج الجديد من خلال حملة على موقع Indiegogo، ويأمل فى بدء شحن الجهاز إلى الداعمين في مايو 2019، وسعر البيع بالتجزئة المقترح للطراز الجديد هو 799 دولارًا، ولكن الطلبات المسبقة تساوي 549 دولارًا خلال حملة التمويل الجماعي.



