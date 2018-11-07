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ريال مدريد طمعان في فيكتوريا بلزن لتصحيح المسار

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
ريال مدريد طمعان في فيكتوريا بلزن لتصحيح المسار
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 

يحل فريق ريال مدريد الإسباني في الساعة العاشرة مساء اليوم ضيفًا على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد وصافة المجموعة السابعة بست نقاط، بفارق الأهداف عن روما الإيطلي المتصدر بينما يتذيل الفريق التشيكى المجموعة بنقطة وحيدة.

ويبحث سانتياجو سولاري المدير الفني الجديد لريال مدريد عن تحقيق الفوز لوضع الفريق على الطريق الصحيح في أول اختبار له في دوري أبطال بعد أن تولى المهمة خلفًا للمدرب السابق جولين لوبيتيجي.

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