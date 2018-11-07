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سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-11-2018 في البنوك والسوق السوداء

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-11-2018 في البنوك والسوق السوداء
دولار- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
بدأ الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تعاملاته البنكية اليوم الأربعاء 7-11-2018، مستقرًا، وسجل 17.85 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها في مصرف أبوظبي الإسلامي، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مسجلاً 17.88 جنيها. 
 
وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.
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