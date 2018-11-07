كيفية استخدام ميزة Reply Privately على "واتسآب"؟

بعد إطلاق "واتس آب" ميزة Reply Privately على هواتف الأندرويد، نرصد لكم طريقة استخدامها





- اذهب إلى جروب المحادثة الذى تريده على واتس آب.

- اختر الرسالة التى تريد الرد عليها بشكل خاص.

- بعد تحديد الرسالة اضغط على النقاط الثلاثة التى تظهر فى الركن الأيمن العلوى.

- سيظهر لك عدة خيارات من بينها Reply Privately.