كيفية استخدام ميزة Reply Privately على "واتسآب"؟
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
بعد إطلاق "واتس آب" ميزة Reply Privately على هواتف الأندرويد، نرصد لكم طريقة استخدامها
- اذهب إلى جروب المحادثة الذى تريده على واتس آب.
- اختر الرسالة التى تريد الرد عليها بشكل خاص.
- بعد تحديد الرسالة اضغط على النقاط الثلاثة التى تظهر فى الركن الأيمن العلوى.
- سيظهر لك عدة خيارات من بينها Reply Privately.
- بمجرد الضغط عليها سيفتح لك محادثة خاصة يمكنك من خلال الرد بشكل أكثر خصوصية.
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