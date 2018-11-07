بيرني ساندرز: ترامب يعاني من الكذب المرضي

وصف المرشح الرئاسي الأمريكي السابق بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يعاني من الكذب المرضي، كما وجه انتقاداً لسياساته العنصرية، وذلك في خطاب إعلان النصر بعد إعادة انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت.

وقال ساندرز وسط صيحات أنصاره: "الأهم حتى من كل هذه السياسات الفظيعة هو أن لدينا رئيساً للولايات المتحدة يعاني من الكذب المرضي ويفعل شيئاً لم أشهد رئيساً يفعله طوال حياتي".

وأضاف: "بدلاً من التقريب بين الأمريكيين، يحاول تقسيمنا على أساس لون بشرتنا، والمكان الذي جئنا منه، على أساس ديننا، على أساس جنسنا، على أساس هويتنا الجنسية".

وقال: "وظيفتنا هو أن نقول لهذا الرئيس إننا لن نتسامح مع سياسات عنصرية وجنسية ومعادية للمثلية".