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الهيئة العامة للرياضة تنفي براءة الحكم فهد المرداسي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:57 ص
الهيئة العامة للرياضة تنفي براءة الحكم فهد المرداسي
فهد المرداسي
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الفجر السعودي
 

نفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم، براءة الحكم الدولي السعودي، فهد المرداسي، مشيرة إلى أنه "مدان"، ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية، بحسب ما أوردته الهيئة على حسابها الرسمي بـ"تويتر".

 

بدوره، قال تركي آل الشيخ (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية العربية السعودية): "للتوضيح المرداسي مدان.. ولا مكان لمدان في التحكيم.. لا أعرف سبب الإشاعة، لكن من الواضح أن هناك من يصطاد في الماء العكر".

 

وتابع (عبر حسابه بتويتر): أنا شخصياً تمنيت براءته، وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له.. هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي، وهم معروفون".

 

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت في مايو الماضي، وقف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة، بتهمة طلبه رشوة من أحد الأندية. وسبق أن طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من الاتحاد السعودي "معلومات إضافية" بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق السعودية إيقاف المرداسى مدى الحياة.

 

وبدأت قضية المرداسي (32 عامًا) بعد الإعلان المفاجئ عن استبعاده من قيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بجدة في 12 مايو، وقامت الجهات المختصة قبل ساعات من المباراة باستبعاده وتكليف الإنجليزي مارك كلاتنبرج بقيادة المباراة، مشيرة إلى إحالة المرداسي للمباحث الإدارية للتحقيق معه، دون تفاصيل.

 

وأوضحت لجنة الانضباط آنذاك أن المرداسى تواصل مع رئيس نادى الاتحاد لطلب "رشوة" لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة (انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-1 بعد التمديد). وبادرت اللجنة بإيقاف الحكم مدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم، قبل قرار النيابة العامة بإغلاق القضية.

 

ويُعد المرداسي من أبرز الحكام السعوديين، وحصل على الشارة الدولية للتحكيم في 2011، وحكم مباريات في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل صيف 2016 وكذلك كأس القارات 2017 .

 

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