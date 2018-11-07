مكياج لإطلالة مفعمة بالأنوثة في الشتاء

إليكم في السطور التالية أبرز أساليب مكياج شتاء 2019 لإطلالة أنثوية جريئة ومميزة في الشتاء:-





شفاه قوية

تتربّع ألوان أحمر الشفاه القوية على عرش موضة مكياج شتاء 2019، فاجعلي الأحمر، سيد الألوان، يزيّن شفتيك، ولا فرق إن كان لامعاً أو مات، فالاثنان سيكونان موضة رائجة جداً. كذلك، لا تستغني عن أحمر الشفاه بالألوان القوية المتعددة، لا سيما الخمري، العنابي، والفوشيا. لكن احرصي دائماً، على اعتماد مكياج العيون الطبيعي لتتفادي المبالغة والحصول على إطلالة أنثوية جذابة.





ظلال العيون اللامعة

إن كنت اعتدت على ظلال العيون بالألوان الخفيفة والترابية، فهذا الشتاء هو الوقت المناسب لتبدلي أسلوب مكياجك، إذ إن ظلال العيون اللامعة تهيمن على صيحات مكياج شتاء 2019، فاعتمديها لإطلالة عصرية ومميزة. ولطلة مكتملة، اعتمدي الشفاه الطبيعية أو ألوان أحمر الشفاه النيود بتدرجاته، وهكذا ستتمتعين بإطلالة فخمة ولافتة، وعيون ساحرة.





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