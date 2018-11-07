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سياسي جزائري: دعم العقوبات على إيران واجب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:50 ص
سياسي جزائري: دعم العقوبات على إيران واجب
روحاني
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وكالات
 

قال المحلل السياسي الجزائري، أنور مالك، إن دعم العقوبات الأمريكية على ملالي إيران واجب.

 

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر:  يجب دعم العقوبات ضد الذين ذبحوا العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين ويكيدون للمسلمين وغيرهم.

 

وأضاف:  ويجب الدعوة إلى المزيد من العقوبات عليهم ومطاردة ميليشياتهم.

 

وتابع: ومن لا يفعل إما تاجر يبحث عن منافعه أو فاجر لا تهمه دماء الأبرياء أو جاهل لا يميز بين الحق والباطل.

 

وأعادت أمريكا، يوم أمس الأول، فرض العقوبات على إيران والتي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق الذي أبرمه أوباما.

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