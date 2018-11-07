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اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:47 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
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يحي حلمي
 
يعقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة، والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، ويتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة   المشروعات التي يتم تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها، وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها، وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

كما يتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة، إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ويتضمن استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

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