ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مباشر - مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم الاربعاء 7-11-2018 - يوتيوب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
مباشر - مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم الاربعاء 7-11-2018 - يوتيوب
بث مباشر
طباعة
عيد طارق
 

مباشر -  مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم الاربعاء 7-11-2018 - يوتيوب

سيكون عشاق كرة القدم مع مباراة جديدة لريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي مع فريق بلزن التشيكي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق ريال مدريد الإسباني مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز يسهل مهمته في التأهل للدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ومواصلة مشواره للحفاظ على اللقب، والفوز بلقبه الرابع عشر في بطولة دوري الأبطال، وستكون مهمة الريال صعبة ضد نادي فيكتوريا بلزن التشيكي اليوم.

واستعاد الريال بعض من بريقه في الفترة الاخيرة مع مدربه الجديد سولاري والذي قاد لتحقيق فوزين متتاليين بالدوري والكأس، وكان ريال مدريد قد اقال لوبتيجي على خلفية خسارته بخماسية مذلة امام البرسا.

 

ويسعى الفريق التشيكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 لبطول دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق التشيكي المركز الرابع والأخير في المجموع برصيد نقطة واحدة، ويقع الريال في مجموعة متوازنة مع سيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي، وروما الإيطالي.

 

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلزن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

 

 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الريال اللقاء بتشكيل مكون من:

كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

 

المزيد عن: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن على كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مشاهدة دوري ابطال اوروبا، مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يوتيوب بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن كورة اون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بين سبورت بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بدون تقطيع بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 8:00:05 AM