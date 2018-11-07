كورة ستار الآن بث حي live hd | مشاهده مباراة مانشستر سيتي وشاختار بث مباشر | رابط كورة أون لاين

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره شاختار الأوكراني، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 7-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل مواصلة التربع على قمة المجموعة السادسة، والتي يتواجد فيها برفقة كلا من ليون الفرنسي وهوفنهايم وشاختار، ويحتل الفريق الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصاراين وهزيمة.

على الجانب الأخر سيدخل الفريق الأوكراني مباراة اليوم بحثا عن تحقيق مفاجأة والفوز بنقاط المباراة الثلاث للحفاظ على حظوظه في عبور دور المجموعات، وخطف إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وشاختار في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ السيتي بتشكيل مكون من:إيدرسون- بينجامين ميندي - جون ستونز - إيميرك لابورتي - كايل ووكر

بيرناردو سيلفا - فيرناندينيو - دافيد سيلفا- رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز.

على الجانب الأخر سيخوض شاختار اللقاء بتشكيل مكون من:آندري بياتوف- إسمايلي - ياروسلاف راكيتسكي - دافيت كوتشولافا - مايكولا ماتفينكو-مايكون - آلان باتريك-سيرجي بولبات - فيكتور كوفالينكو - ويلنجتون سيلفا-جونيور مورايس