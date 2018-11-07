البث المباشر | مباراة النصر ومولودية الجزائر| البطولة العربية- كورة جول

يستضيف فريق النصر السعودي ضيفه مولودية الجزائري في مباراة مثيرة، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت الجزائر، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في المباراة التي تقام بينمهما ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بعدما تعرض لهزيمته الأولى بالدوري أمام الأهلي على ملعبه، ليتأخر بفارق 5 نقاط كاملة عن الهلال السعودي بعدما كان متصدرا منذ أسبوعين، وكان النصر قد فاز في اللقاء الأول في كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ32 على الجزيرة الإماراتي وتخطاه بمجموع نتائج 6-2.

على الجانب الأخر يدخل فريق مولودية الجزائر مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، على أن يدخل مباراة الإياب بالجزائر لتحقيق الفوز والصعود للدور ربع النهائي للبطولة، ويحتل المولودية المركز الثالث أيضاً في الدوري الجزائري برصيد 19 نقطة، لكن الفارق بينه وبين اتحاد العاصمة كبير هو 7 نقاط، أما الفارق بينه وبين شبيبة القبائل الوصيف فهو 4 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة النصر ومولودية الجزائر في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت الجزائر، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ النصر بتشكيل مكون من:وليد عبد الله-حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام- عبد العزيز الجبرين – بيتروس- أحمد موسى - يحيى الشهري - نور الدين أمرابط-محمد السهلاوي.

على الجانب الأخر يدخل فريق مولودية الجزائر المباراة بتشكيل مكون من: فريد شعال- عبد الرحمن حشود - زيدان مباراكو - أيوب عزي - إسلام عروس- أليو دينج - سفيان بن دبكة- محمد سويبع - زكريا حدوش - عبد الرحمن بورديم- هشام نقاش