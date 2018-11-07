سباليتي : علينا تقديم نتيجة إيجابية في ويمبلي من أجل التأهل للدور القادم

أكد لوتشانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام انتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ولكنهم ارتكبوا اخطاء في بعض التمريرات وتركوا بعض المساحات والبارسا استفادوا منها.

وقال سباليتي في تصريحات صحفية : "العقلية والشخصية التي اظهرناها اليوم كانت جيدة، واستطاع ايكاردي اخذ الكرة وتسجيل الهدف وهذا يؤكد ما نملكه من عقلية وقوة شخصية".

وواصل : "‏المباراة كنت صعبة واللاعبين قدموا كل ما يملكوا من أجل الفوز، واعتقد ان كلا الفريقين سعداء بالنُقطة في مباراة اليوم".

وتابع : "‏الانتر على ما يرام في الجدول، والتأهل في ايدينا لكن علينا تحقيق نتيجة ايجابية في انجلترا أمام توتنهام علي ملعب ويمبلي".