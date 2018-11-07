بوسكيتس: قدمنا مباريات جيدة بدون لاعبنا المفضل
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:32 صأحمد عصام
عبر سيرجو بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته جداً لـ مالكوم بعد تسجيله الهدف في الإنتر، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بدوري أبطال أوروبا، وأنه لا يملك الكثير من الدقائق ولكنه يعمل والمكافأة قادمة.
وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية : "كرة داخل المنطقة
لم نستطع اخراجها كلفتنا هدف التعادل، ولقد خاطرنا كثيراً مع نتيجة 1-0".
وواصل : "لقد اتخذ الفريق بأكمله خطوة للامام في جميع
المباريات خلال الفترة الماضية، وقدمنا مباريات جيدة بدون لاعبنا الافضل".
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