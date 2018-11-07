بوسكيتس: قدمنا مباريات جيدة بدون لاعبنا المفضل

عبر سيرجو ‏بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته جداً لـ مالكوم بعد تسجيله الهدف في الإنتر، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بدوري أبطال أوروبا، وأنه لا يملك الكثير من الدقائق ولكنه يعمل والمكافأة قادمة.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية : "‏كرة داخل المنطقة لم نستطع اخراجها كلفتنا هدف التعادل، ‏ولقد خاطرنا كثيراً مع نتيجة 1-0".

وواصل : "‏لقد اتخذ الفريق بأكمله خطوة للامام في جميع المباريات خلال الفترة الماضية، وقدمنا مباريات جيدة بدون لاعبنا الافضل".