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بوسكيتس: قدمنا مباريات جيدة بدون لاعبنا المفضل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:32 ص
بوسكيتس: قدمنا مباريات جيدة بدون لاعبنا المفضل
برشلونة
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أحمد عصام
 

عبر سيرجو ‏بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته جداً لـ مالكوم بعد تسجيله الهدف في الإنتر، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بدوري أبطال أوروبا، وأنه لا يملك الكثير من الدقائق ولكنه يعمل والمكافأة قادمة.

 

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية : "‏كرة داخل المنطقة لم نستطع اخراجها كلفتنا هدف التعادل، ‏ولقد خاطرنا كثيراً مع نتيجة 1-0".

 

وواصل : "‏لقد اتخذ الفريق بأكمله خطوة للامام في جميع المباريات خلال الفترة الماضية، وقدمنا مباريات جيدة بدون لاعبنا الافضل".

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