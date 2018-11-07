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عصام الحضري يتطلع لتحقيق رقم مميز أمام وادي دجلة بالدوري

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
عصام الحضري يتطلع لتحقيق رقم مميز أمام وادي دجلة بالدوري
عصام الحضري
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الفجر الرياضي
 

يتطلع عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى للحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة حينما يواجه فريقه السابق وادى دجلة اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الأسبوع الــ13 بمسابقة الدورى المحلى.

 

ويستعد الحضرى لخوض مباراته رقم 9 فى تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة المحلية ،حيث لعب 8 لقاءات خلال هذه المواجهات بقميص الفريقين بواقع 673 دقيقة فاز فى 4 لقاءات وتعادل مباراة وخسر فى 3 مواجهات .. وتلقى مرماه 7 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة ” كلين شيت ” فى مباراتين.

 

وخاض الحضرى مباراتين مع الإسماعيلى ضد دجلة..

 

* موسم 2014 / 2015

 

– 6 نوفمبر 2014 الجولة الـ 8 .. فاز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف

 

– 28 أبريل 2015 الجولة الـ 27 .. فاز وادى دجلة بهدف نظيف

 

وجاءت مشاركاته الـ 6 ضمن صفوف وادى دجلة ضد الدراويش على النحو الآتى

 

* موسم 2013 / 2014 ..

 

– 2 فبراير 2014 الجولة الـ 7 فاز وادى دجلة بهدفين مقابل هدف

 

– 22 أبريل 2014 الجولة الـ 18 فاز الإسماعيلى بهدفين نظيفين

 

– 9 يوليو 2014 دور الـ 8 فى كأس مصر فاز وادى دجلة بركلات الجزاء 5 / 3 بعد إنتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما

 

* موسم 2015 / 2016

 

– 24 يناير 2016 الجولة الـ 16 فاز وادى دجلة بهدف نظيف

 

– 30 يونيو 2016 الجولة الـ 33 فاز الإسماعيلى بهدفين نظيفين

 

* موسم 2016 / 2017

 

– 25 مايو 2017 الجولة الـ 30 تعادل سلبى بين الفريقين

 

المزيد عن: عصام الحضري رياضة الاسماعيلي الاخبار لرياضة الاخبار الرياضية
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