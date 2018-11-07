عصام الحضري يتطلع لتحقيق رقم مميز أمام وادي دجلة بالدوري

يتطلع عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى للحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة حينما يواجه فريقه السابق وادى دجلة اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الأسبوع الــ13 بمسابقة الدورى المحلى.

ويستعد الحضرى لخوض مباراته رقم 9 فى تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة المحلية ،حيث لعب 8 لقاءات خلال هذه المواجهات بقميص الفريقين بواقع 673 دقيقة فاز فى 4 لقاءات وتعادل مباراة وخسر فى 3 مواجهات .. وتلقى مرماه 7 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة ” كلين شيت ” فى مباراتين.

وخاض الحضرى مباراتين مع الإسماعيلى ضد دجلة..

* موسم 2014 / 2015

– 6 نوفمبر 2014 الجولة الـ 8 .. فاز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف

– 28 أبريل 2015 الجولة الـ 27 .. فاز وادى دجلة بهدف نظيف

وجاءت مشاركاته الـ 6 ضمن صفوف وادى دجلة ضد الدراويش على النحو الآتى

* موسم 2013 / 2014 ..

– 2 فبراير 2014 الجولة الـ 7 فاز وادى دجلة بهدفين مقابل هدف

– 22 أبريل 2014 الجولة الـ 18 فاز الإسماعيلى بهدفين نظيفين

– 9 يوليو 2014 دور الـ 8 فى كأس مصر فاز وادى دجلة بركلات الجزاء 5 / 3 بعد إنتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما

* موسم 2015 / 2016

– 24 يناير 2016 الجولة الـ 16 فاز وادى دجلة بهدف نظيف

– 30 يونيو 2016 الجولة الـ 33 فاز الإسماعيلى بهدفين نظيفين

* موسم 2016 / 2017

– 25 مايو 2017 الجولة الـ 30 تعادل سلبى بين الفريقين