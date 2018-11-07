إيكاردي: قدمنا شوط سيئا أمام برشلونة .. وكان علينا حصد الثلاث نقاط

أكد ماورو ‏إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، إن فريقه كان يريد التأهل أمام برشلونة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وأنه وكان عليهم الحصول على النقاط الثلاث لان المباراتين القادمتين لن تكون سهلة.

وقال إيكاردي في تصريحات صحفية : "‏حصلنا على نقطة جيدة، وقدمنا شوط اول سيء مثل ما فعلنا في مباراة الذهاب، وفي الشوط الثاني عدنا بشكل جيد وخرجنا بـ تعادل".

يذكر أن برشلونة تعادل مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.