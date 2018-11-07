"بحثوا عنها في كل مكان".. فنان خليجي يكشف فقدانه لساقه (فيديو)





كشف الفنان الكويتي سعود الشويعي السبب الذي أدى إلى فقدانه لساقه، وقال إن ذلك حدث بعد تعرضه لحادثة مروعة.





وروى أثناء مقابلة أجريت معه على شاشة "atv" أنّ الحادثة وقعت أثناء خروجه من موقع تصوير مسلسل "يوميات سعود" وأشار إلى أن ذلك تزامن مع قدوم سيارة مسرعة جدًا.



