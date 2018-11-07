"بحثوا عنها في كل مكان".. فنان خليجي يكشف فقدانه لساقه (فيديو)
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:21 ص
كشف الفنان الكويتي سعود الشويعي السبب الذي أدى إلى فقدانه لساقه، وقال إن ذلك حدث بعد تعرضه لحادثة مروعة.
وروى أثناء مقابلة أجريت معه على شاشة "atv" أنّ الحادثة وقعت أثناء خروجه من موقع تصوير مسلسل "يوميات سعود" وأشار إلى أن ذلك تزامن مع قدوم سيارة مسرعة جدًا.
وتابع أنها صدمته بقوّة ودفعت به إلى نهاية الشارع، وإنه ما زال يتذكر الحادث الذي وقع قبل 19 عاماً بكل تفاصيله، مضيفاً أن ساقه قطعت في اللحظة نفسها.
وأضاف أنه تم البحث عنها في كل مكان لمدة 4 ساعات ونصف، وأنه جرى العثور عليها تحت شقيقه الذي كان يرافقه وأصيب في الحادث أيضاً.
وعن سبب حدوث ذلك قال ممازحاً إن السائق كان يريد الوصول إلى منزله قبل أن يبرد طبق كان اشتراه من مكان ما.
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