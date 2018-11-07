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يورجن كلوب غاضب من لاعبي ليفربول بعد الخسارة أمام النجم الأحمر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
يورجن كلوب غاضب من لاعبي ليفربول بعد الخسارة أمام النجم الأحمر
ليفربول
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن استيائه الشديد بعد الخسارة من النجم الأحمر الصربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وقال كلوب في تصريحات لفضائية بي تي سبورت : "سيكون الأمر سخيفًا إذا أدليت ببعض التصريحات حول اللقاء".

 

وأضاف : "لقد خسرنا ونشعر جميعًا بالحزن، يجب أن نفعل ما هو أفضل في الأيام المقبلة".

 

وتابع : "الخصم حصل على الكثير من الكرات الثابتة وتمكن من هز الشباك مرتين".

 

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً : "كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني لكننا لم نستطع تسجيل الأهداف لذلك خسرنا اللقاء".

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